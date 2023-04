Ce Marathon des Sables, c’est environ 250 km de sable en 6 étapes dont la distance varie entre 30 et 90 kilomètres. La grande spécificité du MDS, c’est d’être une course en autonomie complète. Entre le dernier repas la veille du départ et l’arrivée finale, les coureurs devront emporter leur nourriture et équipement complet pour toute la durée de l’épreuve. Il faut donc veiller à alléger au maximum le poids du sac afin de réduire la souffrance sous un soleil qui peut cogner dur. On évoque des températures de 30 à 40° et un ressenti bien plus élevé lorsqu’on est en plein soleil sous une once de vent… Comment se débrouiller ? Chaque concurrent emporte avec lui sa nourriture lyophilisée, son briquet pour allumer le feu, son matelas et son sac de couchage.

Avant la course, la première compétition, c’est de composer son sac. Le règlement précise qu’il devra peser au minimum 6,5 kilos et au maximum 15 kilos hors eau. Sur cette épreuve, seule l’eau est fournie par l’organisation : le reste, c’est aux concurrents de le prévoir. mais pas de n’importe quelle manière puisqu’un contrôle du sac et de son contenu sera effectué. Outre le matériel obligatoire, les coureurs doivent se présenter au contrôle technique avec 14 000 kcal au départ (à titre de comparaison, en moyenne, on estime qu’une tranche de pain blanc de 32 grammes contient 87 kcal. Les coureurs doivent donc embarquer l’équivalent de plus de 5 kilos de pain dans leur musette…

Suivez ce 37e Marathon des Sables et les Belges engagés dans cette aventure sur notre site. Notre journaliste sera de l'aventure au départ et, on l'espère, à l'arrivée...

Le Marathon des Sables en chiffres

153 000 litres d’eau en bouteilles

1 camion incinérateur pour les déchets

540 personnes pour l’encadrement

61 professionnels pour l’encadrement médical

Les 45 Belges de cette 37e édition du MDS

Parmi les 45 coureurs belges, on retrouve notamment l’artiste humoriste Félix Radu.