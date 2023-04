Carton plein pour le Marathon de Namur avec 4000 finishers, les Challenges en difficulté : les chiffres du week-end running (31 mars au 2 avril)

Après le gros engouement autour de la première édition, avec 3754 finishers, le Marathon de Namur avait dû se contenter de respectivement 2488 et 2846 classés en 2019 et 2022. Cette fois, ce sont 3976 personnes qui ont vu la ligne d’arrivée d’une des trois distances, soit une augmentation de 1130 classés par rapport à la dernière édition. Ce score permet évident au Marathon de Namur de s’emparer de la première place des événements running les plus populaires depuis le début de l’année 2023 à Bruxelles et en Wallonie.

Marathon de Namur : la participation au fil des éditions

2018 : 3745 classés

2019 : 2488 classés

2022 : 2846 classés

2023: 3976 classés

Deux valeurs sûres du calendrier montent sur le podium des organisations les plus populaires du dernier week-end. Il s’agit aussi de deux trails. D’abord le Trail Au fil du Bocq, en province de Namur, avec 804 classés. Ensuite le Trail des Cisterciens (Brabant wallon), avec 647 classés sur ses différentes distances. Le Val d’Heure, manche du Challenge Delhalle, doit se contenter de la 4e place avec 581 finishers.

Avec 9826 participants classés sur les 18 événements running au menu, le premier week-end d’avril fut aussi le plus populaire de l’année 2023 jusqu’à présent. Cela donne une moyenne de 546 finishers par événement.

Les Challenges ont du mal à garder la tête hors de l’eau

De façon générale, les temps sont difficiles pour les Challenges. Notamment l’ACRHO, qui ne connaît plus l’engouement du passé. Pour le Jogging des Marbriers à Basècles, ils n’étaient plus que 335 classés (pour 504 en 2019). La comparaison entre 2019 et 2023 sur les premières étapes est éloquente.

Fréquentation du Challenge ACRHO 2019 2023 Le Jogging des As Velainois 887 580 Les 10 Km de Dottignies 865 525 Le Jogging du Printemps - Bury 846 564 L'Hérinnoise 544 385 La Gallo-Romaine - Blicquy 817 508 Le Jogging de l'Institut Libre des Métiers - Kain 678 569 Le Jogging des Marbriers - Basècles 504 335

La situation n’est pas meilleure pour les Allures Libres de Gaume, au sud du pays, avec une baisse notable remarquée, à une exception, cette année.

Fréquentation des Allures Libres de Gaume 2019 2023 La Doyenne - Virton 742 527 Sur les traces de la Chapelle N.D du Bon Lieu - Ethe 725 467 Les Sources du Ton - Châtillon 628 579 Allure Libre Powermaxx Trévires Triathlon Club 820 581 Les Bosses de Nobressart 633 474 L'Allure Libre de la Thonne 432 439 La Cuesta Yvan Gustin 593 498 L'Allure Libre des Graviers 579 418 Les Crêtes Jacques Lequeux 523 299

La participation aux événements running du week-end des 31 mars, 1er et 2 avril