La belle santé du Cross de Bousval, le faible engouement sur le CJPL : les chiffres du premier week-end running de mars

Et les années n’ont pas raison de sa popularité. Mieux même, le Cross de Bousval n’avait jamais attiré autant de monde depuis dix ans que ce dimanche 5 mars 2023. Avec désormais deux autres distances (5 et 10 km) en plus du traditionnel 15 km faisant partie du Challenge Delhalle, l’épreuve a vu un total de 933 participants franchir la ligne d’arrivée. Aucune autre organisation à Bruxelles et en Wallonie n’a fait mieux ce week-end.

EN IMAGES: le cross de Bousval (Challenge Delhalle)

Le podium de la semaine est complété par le Flow Trail, à Frasnes-lez-Buissenal (671 classés) et l’Allure Libre de Buzenol (515 classés)

Avec un total de 4818 participants recencés sur 15 épreuves, le week-end running, en fin de période de congés scolaires, ne fut pas particulièrement populaire.

On notera pas exemple que l’épreuve du CJPL (Challenge des Joggings de la Province de Liège, l’un des plus vieux du pays puisqu’il fête sa 38e édition cette année) au Sart Tilman n’a attiré que 99 participants sur sa longue distance (pour 144 au total).

La participation aux événements running du week-end des 4 et 5 mars