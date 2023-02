La Portelette séduit toujours les coureurs (1025 classés) : voici les chiffres du week-end running (24-26 février)

La province de Namur confirme son intérêt prononcé pour la course à pied en ce début d’année 2023. Le Trail de la Sibérie, qui a eu lieu sur 2 jours et sur de nombreuses distances, a vu 696 participants terminer l’une de ses épreuves (2e) alors que la Sebastien, à Vedrin, a attiré 625 personnes.

Au total, 4206 personnes ont pris part à une course ce week-end, sur 9 évènements (moyenne 467).

La participation aux événements running du week-end des 24, 25 et 26 février

LE CIRCUIT DE LA PORTELETTE – LOBBES > 1025 LE TRAIL NOCTURNE DE LA SIBERIE – PROFONDEVILLE > 696 LA SEBASTIAN – VEDRIN > 625 LE JOGGING DU PRINTEMPS – BURY > 564 LES BOSSES DE NOBRESSART > 474 FESTIVAL TRAIL DES JONQUILLES – HONNELLES > 425 LES CORRIDAS DU PAYS DE BASTOGNE – CORRIDA DES LEUS D’VA – VAUX-NOVILLE > 216 LES ROCHERS DU BOUT DU MONDE – EMBOURG > 181

Un mois de février meilleur qu’en 2022, mais moins bon qu’en 2019

Ce mois de février 2023 confirme le regain d'intérêt pour la course à pied en compétition, après une période compliquée pour de nombreuses organisations en 2022. Il y a eu un total 23447 personnes qui ont terminé une épreuve au cours du dernier mois. C’est 7589 de plus qu’il y a un an (15858) mais moins qu’en 2019, année faste du running (28389).

Le calendrier est par contre toujours aussi rempli, voire même un peu plus, avec 53 organisations proposées en février 2023, pour 44 en 2019.