La Portelette, avec près de 1000 participants, pour Amaury Paquet et Elodie Van den Abeele (Photos & Vidéo)

L’épreuve, la plus importante de ce début d’année dans la région de Charleroi, jouit d’une excellente réputation que l’édition de ce samedi ne viendra certainement pas ternir.

EN IMAGES: La Portelette, à Lobbes

Victorieux par le passé des Dix Miles de Charleroi et plus récemment de la Corrida de Gerpinnes, Amaury Paquet a accroché la troisième grande course régionale de la région de Charleroi à son palmarès à sa première participation. Il a couru les 13.3 km en 49’09. A ses côtés sur le podium : Geoffrey Marrion et Kevin Cusse.

La première dame est Elodie Van den Abeele, en 49’00.

Sur le court Romain Dumoulin a remporté lui aussi sa première victoire à Lobbes (5.8 km en 17’28). Aïcha Oubouskour est la première dame à l’arrivée (23’27).