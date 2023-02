La Hulpe le plus populaire, 6924 participants au total: les chiffres du week-end running des 10, 11 et 12 février

Il ne fut cependant pas le plus populaire avec une moyenne de “seulement” 364 participants par événement, là où les coureurs étaient près de 600 sur chaque ligne de départ il y a une semaine.

C’est la 3e manche du Challenge du Brabant wallon, à La Hulpe, qui a attiré le plus de monde, avec des parcours à travers la Forêt de Soignes qui plaisent. Suivent un trail, celui des Moines à Ferrières, (628 participants classés) et le Jogging des As à Celles (580 classés), qui a lancé la saison du côté du Challenge ACRHO.

La participation aux événements running du week-end des 4, 5 et 6 février