56.335 coureurs, plus de 3 millions de km et 1.185 courses: les chiffres de l’année trail 2022 en Belgique

Des indicateurs toujours intéressants sur l’état de forme d’une discipline en vogue. Il s’en dégage notamment que, après deux années difficiles en raison du Covid, la pratique du trail a retrouvé son rythme de croisière. Si le trail avec un dossard épinglé au t-shirt n’est plus dans une croissance forte, comme cela était le cas avant 2020, il reste très populaire en Belgique et semble avoir atteint une certaine maturité alors que, dans le même temps, l’intérêt pour sa pratique loisir, sans dossard, continue d’augmenter.

Voici les principaux enseignements que l’on peut retirer de ces chiffres.

56335 coureurs sur les sentiers belges en 2022

56334 personnes ont couru au moins un trail en Belgique en 2022. Un chiffre similaire à ceux de 2017 (54 394) ou 2018 (59 575). En 2019, ce chiffre était de 63 952. Par rapport à 2021, année de reprise timide après la crise Covid, il s’agit d’une augmentation de 17,78 %.

Voici les trails les plus populaires et les plus pentus de l’année 2022 en Belgique

Parmi ces 56 335 personnes, on recense 38 297 hommes et 18 038 dames. Les femmes représentent donc 32,02 % du peloton, chiffre constant par rapport aux deux dernières années (31,31 en 2020 et 32,89 % en 2022).

Coureur ayant au moins fait un trail en Belgique au cours des six dernières années. ©Betrail.run

Deux courses par an en moyenne, mais 65 % n’ont fait qu’une seule course

Au niveau du comportement, le nombre moyen de courses par coureur est habituellement de l’ordre de 2. Un chiffre similaire à celui relevé en France.

Mais près de deux tiers des coureurs (65,8 %) n’ont couru qu’une seule course en Belgique en 2022. On est proche de la tendance historique (64 % chez les hommes et 67 % chez les dames).

Au final, sur les 56 335, ils ne sont “que” 10 172 à avoir couru 3 trails ou plus en 2022.

On notera que le plus grand nombre de courses par une seule et même personne en 2022 est de… 95. À mettre à l’actif de Sébastien Frère, déjà vainqueur de la Trailcup en 2021 après avoir participé à 84 épreuves.

Nombre de courses par coureur en trail running ces six dernières années en Belgique. ©Betrail.run

Près de 22 km en moyenne par course

L’année 2022 a montré une nette augmentation des distances parcourues en course. En moyenne, les participants effectuent 21,93 km par course (23,54 pour les hommes et 17,82 pour les femmes).

En temps de course, cela représente en moyenne 2h42 sur les sentiers sur une épreuve (2h50 pour les hommes, pour 2h22 pour les dames) à une allure de 7’26 par km.

Au total, les coureurs sur les sentiers belges ont couru plus de 3 millions de km en compétition en 2022 (3 309 763 km exactement) et grimpé 62 391 561 mètres de dénivelé positif.

La distance moyenne par course en trail en Belgique. ©Betrail.run

Beaucoup (trop ?) de trails : un nouveau record en 2022

Les organisations trail running n’ont jamais été aussi nombreuses en Belgique. Un total de 1247 courses (distances) ont été mises au calendrier en 2022 (+30 %), réparties en 337 événements (+19,5 %). Mais 18 événements (4,97 %) comptant 62 distances (5,34 %) ont été annulés. On est cependant bien loin de l’hécatombe de 2020 qui avait vu l’annulation de 201 événements (69,07 %) comptant 635 distances (68,57 %) et de 2021 (20,36 % d’événements annulés et 18,72 % des distances).

Le nouveau visage de Betrail: des traces gpx à gogo ou son temps de course avant... la course

Le nombre d’événements et de distances proposés a donc atteint un niveau record en 2022 ! En tenant compte des annulations, 319 événements se sont déroulés (record 2019 : 285) comptant 1 185 distances (record 2019 : 885).

Le nombre moyen de finishers est de 331 par événement en 2022. Mais il est seulement de 90 finishers par distance. Cela confirme que le marché des organisations est arrivé à saturation et que, plus que probablement, certains décideront à l’avenir de proposer moins de distances (voire ne plus proposer d’épreuves).

En moyenne, un événement proposait 3,71 distances en 2022 (pour 2,59 en 2017).