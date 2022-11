Ce que l’énorme semelle de la Bondi 8 apporte aux coureurs

Ainsi, avec sa semelle de 39 mm sous le talon et 34 mm sous l’avant-pied, mais aussi son talon bien rembourré, la petite sœur de la Bondi 7 souhaite maximiser le confort de ses utilisateurs. Et ça marche…

À défaut d’être légère (plus de 300 grammes tout de même) et fluide, la dernière innovation de Hoka One One facilite vraiment la foulée des débutants et des moins athlétiques d’entre nous. Pas étonnant dès lors que cette paire soit aussi vivement conseillée pour tous les coureurs qui visent des sorties longues ou des séances de récupération… mais aussi pour tous les athlètes en surpoids.

"Grâce aux amortisseurs intégrés dans le talon, vous pouvez développer une foulée souple et équilibrée, du contact du talon avec la surface au déroulement du pied, tout en légèreté et en douceur", ajoute même la marque franco-américaine dans un communiqué. "L’excellent amorti que les fans de HOKA apprécient tant dans la Bondi reste au cœur de cette chaussure, mais sa nouvelle mousse dans la semelle intermédiaire ouvre de nouvelles perspectives en termes de confort et de qualité de course."

Imaginée pour tous les débutants, la Bondi 8 et son énorme semelle ne devraient pas décevoir. Et ce, même si son prix (170 euros) reste un peu élevé.