Coupe du monde de rugby: l'Afrique du Sud se qualifie sur le fil pour la finale au détriment de l'Angleterre

Aucun essai n'a été réussi en première période et l'Angleterre a transformé quatre pénalités, contre deux à l'Afrique du Sud, pour prendre une avance de six points à la mi-temps (12-6). Le XV de la Rose a repris neuf points d'avance après un drop d'Owen Farrell (15-9) avant que les Springboks ne signent le premier essai du match pour revenir à 15-13.

Les champions du monde en titre ont ensuite transformé une pénalité grâce à Handre Pollard à deux minutes du terme pour se qualifier pour leur quatrième finale mondiale et priver l'Angleterre d'une revanche après la finale perdue en 2019

Samedi prochain à 19h00, les Sud-Africains affronteront la Nouvelle-Zélande, qui a battu l'Argentine 44-6 vendredi, en finale au stade de France. Les Springboks et les All Blacks comptent chacun trois titres et tenteront de devenir la première nation à avoir soulevé quatre fois la Webb Ellis Cup