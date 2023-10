Coupe du monde de rugby : le seum serait-il passé du côté français ? Antoine Dupont fustige l’arbitrage après l’élimination contre l’Afrique du Sud

L’arbitre de la rencontre s’est attiré les foudres de nombreuses personnes, dans un premier temps sur les réseaux sociaux. “C’est le meilleur joueur africain”, ou encore une représentation de Gilbert Montagné, pour le comparer à un aveugle, défilaient entre autres sur Twitter (X).

Mais quelques minutes après la rencontre, c’est au tour d’Antoine Dupont d’intervenir à ce sujet. Si habituellement, le rugby est un sport de gentlemans ou les valeurs de respect et d’humilité sont mises en avant, le capitaine des Bleus avait visiblement du mal à se remettre de ses émotions, lui qui est revenu de justesse de blessure pour disputer cette rencontre.

Interrogé en conférence de presse, Antoine Dupont a d’abord demandé au journaliste ce qu’il pensait de la prestation de l’arbitre, avant de donner un avis piquant. “Il y a quand même des actions. Il y a beaucoup de frustration après ce match et on va revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration je pense. Il y a des choses claires et évidentes à siffler qui ne l’ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais dans les moments cruciaux. Quand on a une avancée de soixante mètres et qu’on ralentit un ruck… Il y a quand même des choses faciles à siffler. Je n’ai pas envie de faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui.”

Alors, le seum aurait-il traversé la frontière ? À vous d’en juger.