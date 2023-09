Coupe du monde de rugby: Henry Arundell et Owen Farrell héros de l'Angleterre qui a écrasé le Chili 71-0

Une démonstration moins liée au retour de suspension de son capitaine Owen Farrell qu'à la relative adversité chilienne, nation la moins bien classée de ce Mondial (22e).

Si "Faz" (16 pts) est resté à une unité du record de points de Jonny Wilkinson comme meilleur de points pour l'Angleterre (1.179), c'est le prometteur Henry Arundell (20 ans) qui a signé une petite entrée dans l'histoire. Il est devenu le troisième homme à réussir un quintuplé dans un match de Coupe du monde, derrière l'historique sextuplé du Néo-Zélandais Marc Ellis, en 1995.

Dans le groupe C, le Le Portugal est passé à une pénalité de sa première victoire dans un Mondial, samedi face à la Géorgie, qui a arraché le match nul (18-18) à Toulouse. Les "Lobos" ont été rejoints sur un essai d'avants des Géorgiens à la 78e minute puis ont raté quelques instants plus tard le coup de pied de la gagne à la dernière seconde par Nuno Susa Guedes. C'était le sixième match dans un Mondial des Portugais, qui avaient perdu les cinq précédents, en 2007 lors de leur première participation et la semaine dernière contre le pays de Galles (28-8). Géorgiens et Portugais totalisent 2 points en deux matchs.

Le choc du groupe B, entre l'Irlande, N.1 mondiale, et l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, invaincus après deux rencontres, se joue samedi soir (21h00) au stade de France.