Coupe du Monde de rugby 2023 : Emmanuel Macron longuement hué lors de son discours lors de la cérémonie d’ouverture (vidéo)

Devant l’opposition, Macron a-t-il regretté de ne pouvoir se représenter ?

"Une funeste connerie" que de ne pouvoir se représenter, aurait expliqué le président français Emmanuel Macron devant les chefs des partis de l’opposition, conviés cette semaine à une discussion kilométrique (une douzaine d’heures) par le locataire de l’Élysée. Histoire de clarifier une ou deux choses. Et au milieu de la discussion, ceci. Macron a-t-il vraiment prononcé cette phrase ? Oui et non. Le président répondait en fait à une question du chef du Rassemblement National Jordan Bardella sur l’opportunité d’instaurer un septennat unique, selon le quotidien français Libération . Qui cite également le chef de file communiste Fabien Roussel, également présent. Celui-ci corrige : "Il ne parlait pas de lui en l’occurrence – puisqu’il a pu bénéficier d’un second mandat – mais du fait que la sanction populaire de l’élection est quelque chose d’assez sain, et je partage ce point de vue" .