Quelques semaines avant une édition 2023 particulièrement réussie fin juillet, la Formula One Management (FOM) avait d’abord confirmé que l’édition 2024 aurait bien lieu le 28 juillet.

Depuis ce mercredi, on sait que Max Verstappen et ses petits camarades escaladeront le célèbre Raidillon au moins jusqu’en 2025.

Une certaine tradition est donc respectée. Les vœux de la majorité des pilotes mais aussi du public également. Francorchamps appartient au patrimoine de la Belgique mais aussi de la Formule 1.

La première édition du GP de Belgique de F1 a eu lieu en 1950, année de création du championnat du monde. Et depuis les meilleurs pilotes du monde se sont déjà produits dans notre belle Ardenne à 56 reprises. Dix-huit fois jusqu’en 1970 sur l’ancien circuit long de 13 km. Puis 38 fois déjà sur le tracé de 7 km depuis 1983. Avec un dernier passage à Zolder en 1984 puis avec seulement deux absences depuis 1985 : en 2003 suite à l’interdiction dans notre pays de la publicité pour le tabac et trois ans plus tard suite à des travaux ayant pris trop de retard.

On fêtera donc en 2025 la 40e édition du GP de Belgique sur la version courte de Francorchamps. "Notre bilan 2023 a été très bon, se félicite Vanessa Maes, directrice de Spa GP. Le GP s’est déroulé à guichets fermés devant 110 000 spectateurs payants."

L’augmentation du prix des billets enceinte générale, mais aussi dans les nouvelles tribunes a permis de réduire le déficit (et donc la participation de la Région wallonne) à 3,2 millions €.

Très satisfaits du bilan financier, mais surtout des retombées mondiales et locales de l’événement, ils ont assuré leur soutien pour le futur et, bien aidés par l’absence de retour actuellement de l’Afrique du Sud, ont vite trouvé un accord avec Stefano Domenicali pour le prolongement d’un an de leur bail.

Francorchamps restera donc encore au calendrier pour au moins deux ans. Et bien sûr dans la course pour un prolongement au-delà de cette date si tout continue à tourner parfaitement rond pour des organisateurs belges qui n’ont pas besoin de leur public (seulement 9 %) pour remplir leurs tribunes. Merci pour cela à un demi-Belge quand même. Un certain Max Verstappen qui, à lui seul, fait plus de la moitié de la recette de notre GP.