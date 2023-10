Neuville dauphin de Tänak, Munster à bon port

On annonçait le Rallye du Chili comme étant un "casse-voitures" et ce fut le cas. Les Rally1 n’occupent que les cinq premières places, la Skoda Fabia Rally2 d’Oliver Solberg prenant la sixième place. Rares sont ceux à avoir connu un parcours fluide. Chez Toyota, on a notamment mordu la poussière, sans mauvais jeu de mots, suite à une mauvaise stratégie pneumatique. Tout ne fut cependant pas à jeter pour les troupes suomi-nippones qui coiffent une septième couronne des marques à deux rallyes du terme de la saison.