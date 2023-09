Moto GP: changement de leader à Motegi?

Après 13 manches (sur 20) disputées cette saison, Martin arrive sur le tracé japonais de Motegi sur une formidable lancée, dont celle d’une victoire sur le sprint samedi dernier suivie d’une deuxième place à l’issue du premier GP d’Inde de l’histoire, le lendemain, "Je vis le meilleur moment de ma carrière", a d’ailleurs savouré le pilote Ducati-Pramac.

Pire pour Bagnaia : outre la menace Martin, son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), vainqueur de l’inédite course à Buddh s’est aussi rapproché au général (à 44 longueurs). À surveiller, donc, ce dimanche et plus globalement sur les sept dernières manches…

Le titre constructeurs décerné dimanche ?

Si le titre des pilotes est encore loin d’être joué, Ducati est déjà en passe de remporter son quatrième sacre d’affilée chez les constructeurs. Pas vraiment une surprise : le constructeur italien bénéficie de l’avantage du nombre avec huit motos sur la grille (deux pour l’équipe d’usine et six pour les trois teams satellites), contre seulement quatre ou moins pour ses concurrentes. Pour remporter le titre dimanche, Ducati – qui ne comptera "que" six motos sur la grille au Japon après les forfaits d’Alex Marquez (Esp/Ducati-Gresini) et de Luca Marini (Ita/Ducati-VR46), blessés – doit marquer au moins 22 points de plus que KTM, et ne pas en perdre plus de trois face à Aprilia sur l’ensemble du week-end.

Enfin, s’il a annoncé qu’il… n’annoncerait rien à Motegi, tout le paddock sera pendu aux lèvres de Marc Marquez. La star de Honda, sextuple champion du monde, est, en effet au centre de rumeurs l’envoyant chez Ducati-Gresini la saison prochaine. Du neuf ce week-end ?