Tandis que le poleman Max s’occupait de serrer à sa droite l’Australien Oscar Piastri, pour la première fois parti à ses côtés en première ligne, Norris, trois centièmes plus rapide en réaction à l’extinction des feux, filait tout droit et résistait à l’extérieur du premier virage avant que la Red Bull ne reprenne l’avantage pour s’envoler trop facilement vers la victoire. La treizième du Belgo-Néerlandais cette saison. "Max est Max et il n’y avait encore rien à faire face à lui aujourd’hui, admettait son ami Norris se voulant toujours positif. On finit derrière mais à seulement une petite vingtaine de secondes. On progresse. C’est la première fois qu’on met les deux autos sur le podium depuis Monza 2021."

Alors que son équipier Sergio Pérez s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis, le Mexicain multipliant les contre-performances en qualifs (à plus de 7 dixièmes !), bousculé au départ où il a été pris en sandwich puis coupable d’un accrochage avec Magnussen dans sa vaine tentative de remontée avant de devoir retirer sa monoplace, Verstappen a excellé.

Le slogan de Red Bull lui va si bien. Sa RB19 lui donne des ailes. "Incroyable, une véritable fusée", s’est-il exclamé à l’arrivée, à nouveau sur une autre planète, en orbite vers un 3e titre mondial qu’il devrait décrocher dans deux semaines au Qatar.

Record de précocité

Le plein de points pour "Super Max" auteur du meilleur tour en course et un nouveau gros zéro pointé pour Pérez, voilà qui symbolise bien la différence entre les deux titulaires Red Bull cette saison. Verstappen possède 400 points contre 223 à peine à son voisin de stand. Il avait raison d’ironiser voici quelques courses qu’il pouvait offrir le titre des constructeurs seul à son team. C’est ce qu’il a fait au Japon, l’écurie de Milton Keynes battant un nouveau record de précocité en étant sacrée à six GP du terme de la saison. Quand on sait que Mercedes compte 305 points et Ferrari 285, on se dit qu’effectivement "Checo" n’est pas indispensable cette saison. Et on en vient à regretter pour l’intérêt du championnat… 2024 que son contrat soit bétonné. En fait, c’est même clairement la grande supériorité de Red Bull qui lui offrira probablement la couronne de vice…