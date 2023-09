A 31 ans, le réserviste du team Aston Martin F1 aura donc un double programme l’an prochain avec la Formula E toujours avec le team DS Penske et le championnat du monde d’endurance avec Peugeot :

”Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Peugeot en tant que pilote officiel pour l’intégralité du championnat 2024 qui débutera au Qatar le 2 mars prochain, a enfin pu déclarer publiquement notre compatriote. J’ai toujours apprécié le championnat WEC que j’ai découvert en 2019 à Spa et au Mans et dont j’ai pu disputer l’intégralité en 2021 dans la catégorie LMP2. J’ai toujours voulu revenir dans cette compétition, encore plus désormais que la catégorie Hypercar est en plein essor avec autant de constructeurs. Avoir la chance de pouvoir se battre pour la victoire aux 24H du Mans est fantastique et le rêve de pas mal de pilotes. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe et excité de commencer une nouvelle aventure avec Peugeot.”

Ce sera la troisième participation de Stoffel Vandoorne aux 24H du Mans. En 2019, il était monté sur la 3e marche du podium absolu aux commandes de la BRM SMP LMP1, tandis qu’il y a deux ans il avait échoué avec le team Jota à une bonne seconde de la victoire en LMP2, juste derrière l’Oreca WRT.