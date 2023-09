GP de Singapour : les Red Bull larguées, départ canon pour Leclerc (direct à 14h)

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la troisième place sur la grille à 79/1000e de son coéquipier. Le Britannique Lando Norris (McLaren) s'élancera de la deuxième ligne en quatrième position.

La 3e ligne sera composée du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), cinquième, et du Danois Kevin Magnussen (Haas), sixième.

Le week-end compliqué de Red Bull s'est poursuivi samedi : le champion du monde néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez ont tous les deux été éliminés sur le fil dans la Q2 avec respectivement une 11e et une 13e place.

La Q1, elle, aura été chamboulée dans le dernier tour après un gros crash du Canadien Lance Stroll (Aston Martin) dans le mur du dernier virage à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Un accident qui a retardé de plus de 30 minutes le départ de la Q2. Stroll sera d'ailleurs absent de la course et ne prendra pas le départ.

Une remontada semble difficile pour les Red Bull : le circuit de Singapour est étroit et très peu propice aux dépassements Max Verstappen a d'ailleurs déclaré en interview ne pas croire en ses chances de victoires sur ce circuit depuis sa onzième position.

Le départ de la course sera donné dimanche à 20h00 locales (14h00 heure belge).

Le direct :

Au départ, Charles Leclerc réussit un gros coup : le Monégasque, seul pilote de tête à avoir opté pour des pneus tendres, prend de vitesse Russel et lui subtilise sa deuxième place. Lewis Hamilton réussit lui aussi un départ canon en dépassant Norris et Russel sur une sortie de virage très large, mais retrouvera sa place de départ quelques tours plus tard pour éviter de prendre une pénalité.

Yuki Tsunoda est contraint à l'abandon dès le premier tour, son AlphaTauri se retrouvant à l'arrêt dans le secteur 3.

Max Verstappen récupère de son côté trois places après seulement quatre tours, venant se placer à la huitième position.