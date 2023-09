Après six des quinze spéciales que compte l’épreuve, Neuville est talonné par Ogier, en embuscade à seulement 2,8 secondes, tandis que Rovanperä, le champion du monde en titre, est distancé et compte 25,5 secondes de débours sur le leader.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), vainqueur du dernier rallye début août en Finlande et qui est revenu à 25 longueurs du Finlandais au championnat, occupe la quatrième place à 31 secondes de Neuville.

Le Belge, troisième à moins d’une demi-seconde de Rovanperä jeudi soir, a pris les commandes du Rallye de l’Acropole dès la deuxième spéciale et les a gardées à l’issue de la cinquième et dernière zone chronométrée de la journée.

S’il a été le plus rapide lors de l’ES 3, Rovanperä a perdu beaucoup de temps ensuite, à commencer par l’ES 4 remportée par Ogier, qui est en forme pour son retour après avoir fait l’impasse sur les deux dernières courses.

Le Finlandais reste toutefois devant son principal adversaire pour le titre, son coéquipier Evans, qui compte 25 points de moins que lui au classement provisoire du championnat.

L’Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford), victime d’un problème de pompe à eau qui lui a fait perdre presque quatre minutes, s’est défoulé sur la piste en signant les meilleurs temps des ES 5 et 6, mais il est relégué à plus de 3,30 minutes de la tête et a probablement dit adieu à la victoire au pays des Dieux.

Son coéquipier français Pierre-Louis Loubet a connu des problèmes mécaniques sur sa Ford Puma et n’a même pas pu prendre le départ de la première spéciale de la journée. Il a été contraint à l’abandon.

Samedi, six nouvelles spéciales seront au programme représentant plus de 141 kilomètres chronométrés.

. Classement du rallye de Grèce, 10e manche du championnat du monde WRC, à l’issue de la 6e spéciale vendredi :

1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL, Hyundai) 55 : 10.4

2. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA, Toyota) à 2.8

3. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN, Toyota) à 25.5

4. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR, Toyota) à 31

5. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN, Hyundai) à 32.1

…

8. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST, M-Sport/Ford) à 3:34.5

…

Principal abandon : Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (FRA-BEL, M-Sport/Ford).

Vainqueurs des épreuves spéciales : Kalle Rovanperä (ES1, ES3), Ott Tänak (ES5, ES6), Thierry Neuville (ES2), Sébastien Ogier (ES4)