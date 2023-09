Hyundai fait des avances à Ogier

Cyril Abiteboul a bien compris que s’il veut enfin voir un représentant de la marque coréenne sacré et aller rechercher le titre constructeurs, il doit encore renforcer son équipe. Ce qu’il a déjà fait au niveau ingénierie en engageant début d’année François-Xavier Demaison, l’homme qui a fait gagner Citroën puis la VW Polo en rallye. En mettant aussi dans ses plans l’engagement d’une 4e voiture alignée par PH Sport (avec Adrian Fourmaux ?). Mais il essaie aussi de renforcer son trio de pilotes. Dani Sordo aura 41 ans l’an prochain et est en fin de carrière, tandis que, très irrégulier, Teemu Suninen n’a pas encore démontré être un réel candidat à la victoire ni aux gros points.

En attirant Ogier (40 ans tout de même aussi fin de l’année) dans ses filets, le boss français ferait coup double. Il renforcerait son équipe avec le seul pilote à avoir déjà remporté trois rallyes cette saison et déforcerait son adversaire.

Allié et non plus rival de Neuville ?

On sait que Thierry Neuville et Sébastien Ogier ne partiront jamais en vacances ensemble, mais le Français, plus en mode championnat, pourrait être un allié pour l’équipe et le Saint-Vithois. Et viser peut-être un futur en circuit, en participant au développement du prototype Hyundai pour Le Mans même si ce projet n’a encore jamais été officiellement confirmé.

La balle serait dans le camp de l’octuple champion du monde.

Tanak de retour chez Toyota ?

Et puisqu’il se murmure que M-Sport envisagerait d’arrêter les frais et de ne plus faire rouler que des pilotes payants sur ses Puma pour se consacrer en priorité aux Ford Ranger du Dakar, Ott Tanak serait pressenti pour retourner chez Toyota, l’équipe lui ayant permis de décrocher son unique titre en 2019. Surtout si Ogier devait s’en aller… La paire qu’il formerait avec le jeune Kalle serait redoutable.