Roger Benoit, un vieil ami du pilote allemand et journaliste pour le quotidien Bild, a été questionné par le Daily Express au sujet de Schumi.

Et son message ne se veut pas rassurant concernant l'état de santé de l'ex-champion. "Il n’y a qu’une seule réponse à cette question [de l'état de santé de Michael Schumacher, ndlr] et c’est son fils Mick qui l’a donnée en 2022 dans l’une de ses rares interviews : ‘Je donnerais tout pour parler à papa’", confie ainsi Roger Benoit, qui ajoute: "Cette phrase dit tout sur la façon dont son père se porte depuis plus de 3.500 jours. Un cas sans espoir."