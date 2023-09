Moto2: Barry Baltus réalise une belle remontée et se classe 12e en Catalogne

Qualifié en dixième position, le Namurois a manqué son départ et occupait la 17e place après le premier tour à la dix-septième position. Baltus a ensuite livré une course incisive pour remonter et terminer en 12e position à 9.596 secondes du Britannique Jake Dixon, le vainqueur. Baltus ajoute 4 points au championnat du monde. Il occupe la 15e place avec 38 unités après s'être classé pour la septième fois de la saison dans les points.