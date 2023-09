GP de Monza : Carlos Sainz en pole position, Max Verstappen vers un record ? (direct à 15h)

74e édition du mythique Grand Prix d’Italie ce dimanche, connu mondialement comme “le Temple de la vitesse” ! Cette course sera évidemment spéciale pour la Scuderia Ferrari. L’écurie italienne n’a toujours pas décroché le moindre succès cette saison, et aura fort à prouver cet après-midi à domicile. Carlos Sainz a terminé en tête des qualifications et partira en pole position, tandis que Charles Leclerc débutera à la troisième position.