Et si la principale victime de l’ultra domination en Formule 1 de Max Verstappen était Fernando Alonso ? (vidéo)

À 42 ans, Fernando Alonso est sans aucun doute l’un, si ce n’est le meilleur pilote de Formule 1 actuellement et même de l’histoire. Pourtant, depuis 2013, l’Espagnol n’est toujours pas parvenu à retrouver le chemin du succès. La faute, par le passé, à de très mauvais choix d’écurie, comme opter pour piloter une McLaren Honda à la dérive complète, en compagnie d’un certain Stoffel Vandoorne. Et si le natif ne possède que deux titres de champion du Monde, récolté en 2005 et 2006 du côté de chez Renault, il semble désormais plus prêt que jamais à retrouver le chemin de la victoire avec Aston Martin.