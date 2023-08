F1 : Haas garde son duo Magnussen-Hulkenberg pour 2024

Alfa va prolonger Bottas et Zhou aussi

On s’attend également à l’annonce de la prolongation des contrats de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou chez Alfa-Roméo Sauber. Un peu plus surprenant car le Finlandais ne se distingue plus que par son look de camionneur et l’on aurait plutôt donné sa chance au jeune Français de la filière (possible champion en F2) Théo Pourchaire. En attendant la reprise par Audi et l’arrivée de sang neuf (Mick Schumacher et un pilote de gros calibre ?) assurément…

Shwarzman en EL1, Vesti et Martins bientôt aussi

Aux Pays-Bas, Carlos Sainz devra céder son baquet lors des premiers essais libres au réserviste russe Robert Shwartzman. Pas une première. Et pas le meilleur moyen de remettre l’Espagnol en selle après une première demi-saison clairement décevante sans encore un seul podium.

Mercedes a de son côté annoncé que Frédérik Vesti (le pilote de la filière en lice pour le titre en F2à prendra part aux EL1 au Mexique, tandis que Viktor Martins devrait lui aussi avoir une occasion de débuter officiellement prochainement chez Alpine qui a déjà fait rouler Jack Doohan cette année.

Binotto nouveau boss chez Alpine ?

Une écurie française où le nouveau patron intérimaire Bruno Famin annonce un nouveau départ à partir de ce week-end. Et où l’on murmure l’arrivée imminente de Mattia Binotto, l’Italien remercié par Ferrari fin de la saison dernière et remplacé par Fred Vasseur, le team-manager qui était parti de chez Renault voici quelques années…