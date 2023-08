Thierry Neuville entretient l’espoir

Deuxième meilleur résultat pour Neuville

Auteur du meilleur temps dans la spéciale bonus, Evans fait carton plein et revient à 25 unités d’un jeune champion du monde conservant, malgré son abandon, une victoire d’avance à quatre manches de la fin du championnat.

"Je ne pouvais pas manquer cette opportunité de me relancer dans la course au titre", a indiqué un Britannique retrouvant petit à petit la confiance perdue fin 2021 quand il avait laissé échapper la couronne mondiale dans un ravin du côté de Monza.

Deuxième (à 39.1) comme il y a dix ans déjà quand il pilotait une Ford Fiesta WRC, Thierry Neuville a vite compris qu’il devrait se contenter du premier accessit ce week-end. Il a donc décidé d’assurer 22 points (avec les 4 bonus), soit son deuxième meilleur résultat de la saison après son succès en Sardaigne. "J’ai attaqué samedi matin, mais je manquais d’adhérence et même en prenant des risques je ne pouvais pas aller chercher Elfyn et sa Yaris", admettait le Saint-Vithois signant son premier podium ici avec Hyundai ce qui "est un soulagement. La preuve qu’on va dans la bonne direction. L’auto était bien, mais il nous manquait encore un petit quelque chose pour rivaliser avec les Toyota sur leur terrain de prédilection."

Cela a été confirmé par le podium et les trois meilleurs temps décrochés par Katamoto Katsuta au terme d’un duel de trois jours face à la I20 WRC1 du local Teemu Suninen. Au total, Toyota a remporté 18 spéciales pour 3 à Hyundai (Neuville) et une à Ford.

Au championnat, Thierry Neuville conforte sa 3e place et revient à 36 unités du leader Rovanpera. C’est beaucoup, mais il reste 4 manches et 120 points à distribuer. Rien d’impossible donc. D’autant que notre compatriote a remporté en 2022 deux de ces quatre rallyes (Grèce et Japon), que le Chili n’a jamais été disputé par le Finlandais dans la catégorie de pointe (mais le Belge y garde un très mauvais souvenir après un gros crash) et que le Rallye Central Europe se disputera sur l’asphalte et sera une découverte pour tous. "Pour toutes ces raisons, je veux croire dans nos chances pour le titre."