Rallye de Finlande : Thierry Neuville remonte en 2e position derrière Evans, Rovanperä abandonne

Neuville se montrait le plus rapide de cette spéciale, Myhinpää 2 (15,51 km), et remontait au deuxième rang du général, à 10.9 du nouveau leader, Evans. Le Saint-Vithois signait aussi les scratchs sur les deux dernières spéciales du jour, Halttula 2 (9,14 km) et Harju 2 (3,48 km), grappillant 1.2 et 2.8 sur Evans, troisième puis deuxième de ces spéciales. Neuville revient ainsi à 6.9 d'Evans au classement. Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est troisième à 16.4.

La matinée avait vu les abandons de l'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) sur problèmes mécaniques puis celui du Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) sur sortie de route, également sans dommage pour le pilote et son copilote.

Le Français Pierre-Louis Loubet (M-Sport/Ford), dont le copilote est Nicolas Gilsoul, a également heurté un rocher et cassé sa suspension ce qui l'a contraint à l'abandon.

Samedi, deux boucles de quatre spéciales seront au programme.

Rovanpera est en tête du championnat avec 170 points devant Evans (115) et Neuville (112).