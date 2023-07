GP de F1 de Belgique: une course sans action pour Lewis Hamilton

Il fut seul au monde pendant toute la course. Lewis Hamilton a navigué en quatrième position pendant le Grand Prix de Belgique, position qu’il a conservée jusqu’à l’arrivée. Le Britannique échoue à la place la plus ingrate et s’est vachement ennuyé, comme la grande majorité des personnes présentes dans les Ardennes.