GP de Belgique de F1: Max Verstappen (Red Bull) remporte la course sprint

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint disputée à l'occasion du Grand Prix de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km). Au bout des 15 tours (dont quatre sous safety car à cause de la météo capricieuse), le Néerlandais a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Français Pierre Gasly (Alpine).