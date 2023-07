Rejoindre Spa-Francorchamps à vélo ? "L’Avenir" a testé la liaison aménagée pour le Grand Prix de F1 (photos)

Se rendre au circuit à vélo ? Un parking peut en accueillir plus de 2 000 et une liaison cyclable "officielle" existe depuis Stavelot. Nous l’avons testée 27 juillet 2023, en plus de rencontrer le responsable de l'aire cycliste.