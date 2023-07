Ricciardo va-t-il prouver qu’il est meilleur que Pérez à Spa-Francorchamps?

Mais de l’eau a coulé sous les ponts de Faenza depuis, et les malheurs de Nyck de Vries ont fait le bonheur de "Danny Ric" qui débarque au Plat Pays avec un moral gonflé à bloc et un blason quelque peu redoré avec avoir d’emblée fait oublier son infortuné prédécesseur sur le Hungaroring.

Certes, l’Aussie a devancé son équipier Yuki Tsunoda à l’arrivée et a fait le boulot qu’on attendait de lui, l’AlphaTauri AT04 étant une des pires monoplaces du plateau. Mais c’est encore loin d’être suffisant pour lui afin de prouver qu’il est digne de remplacer Sergio Pérez qui n’a toujours pas retrouvé le mode d’emploi de sa Red Bull.

Les statistiques parlent en faveur de Ricciardo qui était jadis en mesure de tenir la dragée haute à Max Verstappen. Et on se rappelle qu’il avait maté Sebastian Vettel en 2014, année où il avait justement remporté le Grand Prix de Belgique.

Ricciardo: "Rester au taquet"

Pour avoir une chance de retrouver un volant à Milton Keynes, Daniel devra se transcender et il faudra pour cela terrasser Tsunoda qui, de son côté, se réveille enfin après deux premières saisons décevantes. Et cela doit commencer dès ce week-end. "Spa est toujours un défi, le circuit lui-même est l’un des meilleurs au monde et la météo est toujours un juge de paix, commente-t-il. Mais j’arrive ici en toute confiance après la façon dont les choses se sont passées en Hongrie où j’aurais pu marquer des points si je n’avais pas été impliqué dans la cohue du premier virage. Je suis optimiste, mais je dois aussi rester au taquet car il y a encore beaucoup de choses à apprendre."

Sur un tracé aussi sélectif que Spa-Francorchamps, c’est le moment ou jamais pour "Danny Ric" de marquer de gros points, au propre comme au figuré.

Le mea culpa de Pérez

Alors que celui qui menace son volant chez Red Bull a de nouveau le sourire, Sergio Pérez avait une petite mine en conférence de presse à Spa-Francorchamps. Il y a de quoi ne pas la ramener: alors que son équipier Max Verstappen a scoré 162 points depuis le Grand prix de Monaco à la fin du mois de mai, le Mexicain n’a inscrit que 66 unités.

Même Lewis Hamilton et sa Mercedes ont fait mieux en marquant 77 points depuis le rendez-vous en Principauté. Devant les médias réunis à Spa-Francorchamps, Checo s’est mis à plat ventre comme jamais. "L’équipe fait un travail fabuleux depuis le début de la saison mais pour ma part, ça ne va pas depuis 4-5 Grands Prix où je n’ai pas su maximiser le potentiel à ma disposition, admet-il. Vu que je n’ai pas obtenu les résultats que j’étais en mesure d’aller chercher, j’ai perdu beaucoup de points. Mais ça ne doit pas me faire oublier que j’ai réalisé un début de saison très solide. J’espère donc retrouver ma forme du début d’année et achever 2023 en trombe".

Un scénario qu’un ancien équipier de Pérez a connu en 2012, Jenson Button, qui avait conclu sa campagne avec McLaren comme il l’avait entamée malgré un long passage à vide: par une victoire.