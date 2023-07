Alors qu’un ticket Bronze s’achetait encore 130 € avant le Covid, il est passé à 165 € l’an dernier et 200 cette année. Tout cela sans accès au Raidillon, à la chicane ou vue sur les stands. L’inflation court aussi vite que les F1 à Francorchamps où le parking coûte 20 € la journée (+ 15 € de frais de gestion car ils doivent être commandés en ligne donc 75 € pour les trois jours), le lunch paquet 55 € et le camping entre 150 (si vous êtes seul) et 400 € pour 40 mètres carrés à quatre.

610 € pour une place dans la nouvelle tribune du Raidillon

Pour la Sky Expérience vous permettant de siroter une coupe de champagne durant un quart d’heure à 25 mètres du sol avec une vue imprenable sur le Raidillon et la Source, il est vrai, comptez tout de même entre 760 et 960 € !

La nouvelle tribune du Raidillon, soit la Gold 3 comprenant 4 600 places est passée de 465 € en 2020 à 610 €. Si vous voulez emmener votre femme et vos deux enfants pour le week-end, cela fera quand même un gros billet de 2 500 €. Sans casquette ni t-shirt à l’effigie de votre pilote favori. Chérot quand même.

Alors pour ceux qui ne peuvent dépenser un mois de salaire pour un week-end à regarder les F1 passer, il y a la débrouillardise. Tout d’abord, de plus en plus de spectateurs, notamment néerlandais, se partagent un billet à trois. Et le reste du temps, ils suivent l’évolution des F1 à la télé dans leur camping. À vous de décider avec vos amis quel tarif à attribuer à chaque journée. Mais les tickets se présentant sous forme de trois billets avec trois barres codes différents pour le week-end peuvent donc se diviser ou se revendre facilement.

L’an dernier, nous avions croisé un groupe de quatre personnes qui assistaient aux qualifications dans la plus belle tribune gratuitement. Comment ? En achetant un billet pour les trois jours et en le revendant pour le vendredi et le dimanche.

" Le ticket pour la grosse tribune du Raidillon est vendu sur le site à 610 € pour le week-end, 550 € pour le seul dimanche et 420 € pour le vendredi et le samedi, explique notre fan futé. Cela signifie qu’ils parviennent à générer 960 € avec un seul et même ticket. Donc en revendant le billet du dimanche 500 € et celui du vendredi par exemple 150 sur un site de seconde main, je peux donc venir samedi sans frais. J’ai même mon parking et mon paquet de frites et mes bières payées."

Pas bête et tout à fait légal

Pas mal de combinaisons sont possibles. Pour le ticket Bronze vendu officiellement 200 € le week-end et 135 € pour le samedi (avec cette année une qualification et une course sprint F1, plus les épreuves de F2 et F3), vous pouvez en acheter un, revendre la partie du samedi au prix normal et celle du vendredi à 65 €. Et ainsi vous viendrez voir la course gratos.

Bien sûr, cela demande un peu de préparation et il est sans doute trop tard pour cette année, mais vous pouvez y penser pour 2024. Il y a des dizaines de tickets à vendre sur les différents sites de revente. Il y a aussi le phénomène de spéculation. Aujourd’hui il n’existe plus de places pour la Raidillon Gold 3 à 610 €. Mais il existe certainement encore des fans qui espèrent en trouver.

Au marché noir aux portes du circuit ou sur la toile, rachetées (parfois plus cher que le prix officiel) à des personnes qui ont souvent un empêchement. Et ce sera comme cela tant qu’il y aura plus de demandes que d’offres, le GP étant limité à 110 000 spectateurs pour des raisons de sécurité.

L’an dernier, on a même discuté à la friterie de Francorchamps avec des supporters néerlandais venant chaque année au GP " depuis que Max est là". On leur a demandé si cela ne leur coûtait pas trop cher et si les prix pratiqués en Belgique étaient comparables à ceux de Zandvoort.

" On n’en sait rien car nous, on n’achète pas de billet. On est juste là pour faire la fête dans le camping. On suit la course sur un écran au camping le dimanche. Enfin si on sait se lever car la fête du samedi dure généralement toute la nuit…

Et doit être bien arrosée…