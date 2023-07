Le grand cirque de la F1 a débarqué à Spa: visite guidée de mégastructures pour un mégapaddock (photos)

Avec un calendrier de 23 Grands Prix, la logistique est devenue un véritable tour de force pour les dix équipes du plateau, mais aussi pour toutes les parties prenantes de la F1 comme la FOM ou DHL. Un Grand Prix de Formule 1, ça ne se monte d’ailleurs pas en deux coups de cuillère à pot.

D’ailleurs, du 17 juillet au 6 août inclus, le circuit de Spa-Francorchamps a été et sera fermé pour le montage et le démontage du grand Barnum du Circus. En plus des écuries et leurs infrastructures, il y a tous les à-côtés. Car il faut notamment préparer la piste à ce grand show audiovisuel qu’est la F1.

RedBull en avance... dès le montage

Les câblages autour de la piste se multiplient tandis que les différents panneaux publicitaires interactifs et grands écrans trouvent également place. Mais le Grand Prix n’a pas attendu l’arrivée des dernières 25 Heures Fun Cup, dont le paddock devait être désert à minuit, pour tisser sa toile. Lors d’une visite impromptue au Spa Summer Classic lors du deuxième week-end de juillet, nous avons aperçu les premiers calicots garnir les abords de la piste.

Après avoir avalé pas moins de 14 heures de route, les premiers camions en provenance de Hongrie arrivent le lundi en fin de journée. Pour quelque peu faciliter les choses, Red Bull possède en double son imposante Energy Station qui fait office de motorhome pour son écurie et AlphaTauri.

Derrière les stands, chaque écurie dispose de deux camions reliés par un corridor. Chez Red Bull, ils sont même surplombés par un bureau ! Attention à ne pas avoir le vertige. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

La citadelle autrichienne était d’ailleurs celle qui était la mieux avancée mardi matin. Si la portion du paddock réservée aux hospitalities est toujours très impressionnante, les teams ne disposent pas tous d’une forteresse dernier cri. Alfa Romeo possède ainsi deux camions reliés par une immense toile, une infrastructure qui a plus de dix ans ! Tout comme les installations d’Alpine qui ont été héritées de la première Renault. Enfin, Haas a de loin l’accueil le plus modeste avec un simple camion relié à un auvent.

Il n’y a pas que les camions et les hospis des teams. En contrebas, on retrouvera l’impressionnante tente de la FOM, centre névralgique qui envoie les images du Grand Prix à travers le monde. On est très loin d’un car-régie… ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Paradoxe de ce grand chapiteau, ce sont les Grands Prix extraeuropéens qui sont les plus faciles d’un point de vue logistique. Lors des déplacements en Asie ou en Amérique, les écuries réquisitionnent les loges déjà présentes sur les circuits. Ce qui donne parfois une image simpliste, comme à Melbourne où le paddock situé au cœur de l’Albert Park est très champêtre.

Les hospitalities de la F1 et de la FIA sont voisins et rivalisent de grandeur. Ce qui prête à sourire quand on connait les points de discorde entre leurs présidents respectifs, Stefano Domenicali et Mohammed Ben Sulayem. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

D’ici à ce mercredi soir, tout devra être prêt. Et ce dimanche après-midi, rebelote pour les équipes qui devront quitter les lieux sans pétarader. Heureusement, pas question de courir après le temps vu que l’arrivée du GP de Belgique marquera le début de la trêve estivale tant attendue.

Année après année, la vénérable "toile" d’Alfa Romeo ex-Sauber trône dans le paddock. Mais gageons qu’avec l’arrivée future d’Audi, dont on a pu admirer jadis les immenses structures d’accueil en endurance, ça devrait changer… ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

L’Avenue Louise à l’heure de pointe ? Non, le Circuit de Spa-Francorchamps n’est pas impacté par le "Good Move" mais, le peu d’espace aidant, les camions sont forcés de stationner à même la piste et la pitlane dans l’attente à ce que le Tetris prenne forme. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography