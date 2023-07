Rallye d'Estonie: Thierry Neuville 2e, derrière Rovanperä impérial

Après ce 3e succès consécutif en Estonie, le 2e en 2023 après le Portugal et le 10e de sa carrière en 60 courses, Rovanperä a ajouté 30 unités à son total et caracole en tête du championnat avec 170 points. Son équipier le Britannique Elfyn Evans (Toyota), 4e à 1:06.8, a marqué 16 points grâce à sa 2e place dans la Power Stage. Il reste 2e avec 115 points. L'Estonien Ott Tänak (Ford Puma), 8e dans son pays, est 4e (104) et le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), absent en Estonie, 5e (98).

Prochain rendez-vous en Finlande

Rovanperä s'était emparé de la tête du rallye après la 6e spéciale vendredi. Leader avec 3 secondes d'avance sur Neuville vendredi soir, il a signé les 9 scratchs de la journée de samedi et porté son avantage à 34.9 secondes sur le Saint-Vithois. Dimanche, le Finlandais a poursuivi sur sa lancée, s'imposant dans les ES 18 (Karaski/12,04 km) et ES 19 (Kambja/18,50 km). Neuville finit successivement 4e (à 5.3 secondes) et 3e (à 5.0) Elles étaient ensuite répétées et Rovanperä continua son festival dans la 20e spéciale (Neuville termina 3e à 1.3) avant de conclure dans la Power Stage (ES21, où le Belge céda 6.1 secondes) de quoi ajouter 5 points à ses 25 points de la première place finale.

Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), termine à la 6e place à 3:09.9.

Le 9e rendez-vous du WRC est fixé dans deux semaines (3-6 août) en Finlande.