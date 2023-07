WRC - Rallye d'Estonie: Thierry Neuville reste 2e samedi matin mais cède du terrain à Kalle Rovanperä

Notre compatriote, qui ne comptait que 3 secondes de retard sur Rovanperä vendredi soir après 8 spéciales, n'a rien pu faire pour empêcher le lauréat en Estonie ces deux dernières années de creuser progressivement l'écart. Le Finlandais lui a pris 1.6 seconde dans l'ES 9 (Mäeküla 1, 10,27 km) et encore 2 dans celle de Otepää 1 (11,15 km), Neuville s'y classant à chaque fois deuxième. Les deux mêmes spéciales étaient à nouveau empruntées avant le retour à l'assistance et la pause de midi. Rovanperä y a augmenté son avance de 2.8 (Neuville a terminé 4e) et 10.9 secondes (sur le Belge seulement 8e de cette ES 12).