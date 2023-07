Rallye WRC d'Estonie : Thierry Neuville occupe toujours la 2e place au terme de la journée de samedi

Lors de la seconde boucle de la journée, Neuville a signé le deuxième des 13e, 14e et 16e spéciales et le troisième temps des 15e et 17e spéciales. Deuxième à 20.3 secondes de Rovanperä au terme de la première boucle, le Saint-Vithois a encore perdu du terrain sur le Finlandais, auteur des cinq scratchs de la seconde boucle, et pointe désormais à 34.9 secondes. Le Finlandais Espakka Lappi (Hyundai) est 3e à 45.4 secondes de son compatriote.