Premier sur la route, le jeune champion finlandais savait cependant qu’il allait devoir balayer la trajectoire pour ses poursuivants. C’est le handicap réservé au leader du championnat du monde. Cela n’a toutefois pas empêché le pilote Toyota de faire le ménage. Après une première boucle où il a un peu mordu la poussière et compté jusqu’à six secondes de retard, il est progressivement revenu et a profité des quelques averses humidifiant certaines portions pour signer deux meilleurs temps (contre cinq à Tanak visant au moins la 8e et dernière place des WRC1, dimanche) et prendre la tête.

La passe de trois en Estonie pour Rovanpera ?

"Hormis une petite faute me coûtant une ou deux secondes dans le dernier tronçon, je ne pouvais honnêtement pas espérer mieux de cette première journée en tant qu’ouvreur", souriait un Kalle ravi d’avoir sans doute fait le plus dur.

Ce samedi il s’élancera huitième et pourra plus facilement accentuer son avance de trois secondes pour filer vers un troisième succès en Estonie, là où il a débuté en rallye à l’âge de 14 ans et remporté son premier WRC il y a deux ans à peine.

Mission accomplie également pour Neuville, rapide (pas de meilleur temps mais régulièrement aux avant-postes), constant et… souriant : "Le plus important est que le feeling dans l’auto est bon", analysait le Saint-Vithois au terme d’un de ses meilleurs vendredis depuis longtemps.

Enfin, si le rallye a très mal commencé pour nos compatriotes Tom Rensonnet et Loïc Dumont, sur le toit dès la deuxième spéciale (ils ont pu repartir), tout se passe très bien pour Grégoire Munster et Louis Louka, beaux leaders en Juniors WRC3.