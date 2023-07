Nico Hülkenberg (Haas) a surpris son monde en s’offrant le quatrième temps des EL3 devant Lando Norris (McLaren). Est-ce le signe que la démonstration orange à Silverstone n'était pas un feu de paille ?

Sixième, George Russell (Mercedes) confirme que les Mercedes sont dans le match. En revanche, Ferrari, malgré des propos très optimistes en vue du week-end, semble au contraire avoir régressé. Charles Leclerc et Carlos Sainz n’ont signé que les septième et huitième chronos. Le Top 10 est complété par Fernando Alonso, dont l'Aston Martin semble avoir également fait un pas en arrière, et Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Les qualifications du Grand Prix de Hongrie auront lieu cet après-midi à 16 heures.