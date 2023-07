WEC Monza : Toyota prive Ferrari d’un succès à domicile

C’est la n°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez qui a franchi l’arrivée en tête. Un succès bienvenu pour ce trio dominateur en ce début de saison mais qui avait loupé le coche dans la Sarthe quand Koba était pris dans une collision nocturne. Dans le clan de Pascal Vasselon, on a contrôlé la course, forçant Ferrari à calquer sa stratégie sur les Japonais. Le piège se refermait et malgré un ultime coup de reins de ce diable d’Antonio Fuoco sur la n°50, la n°7 l’emportait pour 16 secondes. Tout ne fut cependant pas parfait avec la course brouillonne de la n°8 médaillée d’argent au Mans, Sébastien Buemi ayant montré le mauvais exemple en envoyant valdinguer l’autre 499P et, surtout, une Aston Martin en début d’épreuve. Le Suisse allait être lourdement pénalisé pour ces impairs.

Ne pas renoncer

Le lion de Sochaux n’en croyait pas ses griffes quand la 9X8 n°93 de Vergne-di Resta-Jensen franchissait la ligne d’arrivée au troisième rang et ce, en devançant de nombreux rivaux à la régulière. Un an après les débuts de la Peugeot sans aileron ici même à Monza, c’est la preuve qu’il ne faut jamais abandonner dans le clan français qui pensait pourtant envoyer au rébus sa dernière création. Mais depuis Le Mans et le début de course sensationnel des machines de Christian Deltombe, Peugeot s’est refait une santé et une réputation.

Ne jamais abandonner, il en est également question pour Alessio Picariello. Depuis le début de la saison, le Carolo doit mordre sur sa chique devant les frasques de son équipier Claudio Schiavoni sur la Porsche Iron Lynx n°60. Mais tout vient à point qui sait attendre et Pica a pu savourer une belle deuxième place en GTE sur les terres de ses aïeuls. Pour WRT, on est mi-figue mi-raisin avec une troisième place de Delétraz-Andrade-Kubica en LMP2 mais aussi un abandon sur casse moteur de Frijns-Habsburg-Gelael. Quand ça ne veut pas…