Le départ est spectaculaire. Lando Norris part comme une fusée et parvient à passer devant Max Verstappen. Oscar Piastri tient le rang et conserve sa troisième position, tentant même un dépassement par l’extérieur le champion néerlandais. Départ plus que réussi pour les deux McLaren !

Au cinquième tour, Verstappen profite du DRS pour s’infiltrer dans une ouverture et reprendre la tête à Norris. Le podium semble jouable pour les deux McLaren, celles-ci tenant le rythme du début de course.

Au 10e tour, Esteban Ocon est contraint à l’abandon suite à une fuite hydraulique ayant causé un problème technique.

Au 19e tour, Charles Leclerc se retrouve 14e après être passé sur des gommes dures, sans parvenir à en tirer profit. Parti à la 15e position, Sergio Pérez remonte peu à peu et se fait une place dans le top 10.

Moteur en feu et Safety Car

Au 33e tour, abandon pour Kevin Magnussen, son moteur ayant pris feu. La Safety Car intervient : à cet instant, le trio de tête est alors composé de Verstappen, de Norris et de Hamilton, qui a profité d'un timing favorable de la voiture de sécurité pour passer juste devant Piastri.

La course reprend au 39e tour. Hamilton met immédiatement la pression sur la deuxième place de Norris. Max Verstappen gère quant à lui parfaitement sa première place et n’est jamais inquiété. Derrière, Carlos Sainz perd 3 places en l’espace de 30 secondes et se retrouve 10e.

Mauvaise journée pour Alpine, qui perd son second pilote au 48e tour : Pierre Gasly jette l’éponge à la suite après un contact avec Stroll et une rupture de sa suspension.

Onze à la suite

Max Verstappen passe sans suspense en premier la ligne d’arrivée. Le Néerlandais a aussi réalisé le tour le plus rapide de la plus journée. Les deux Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton font honneur à ce GP à domicile en complétant le podium. Oscar Piastri termine quatrième, George Russell cinquième.

Avec onze victoires consécutives sur des GP, Red Bull égale le record de McLaren de 1988. L’écurie britannique a toutefois été mise à l’honneur aujourd’hui, Norris et Piastri ayant réalisé un beau Grand Prix.