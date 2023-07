En termes d'empreinte carbone, les déplacements des spectateurs constituent la première source d'émissions de CO2. "Or, ces émissions ne sont pas prises en compte par les bilans carbone de la Formula One Management (FOM), qui chapeaute les 23 Grands Prix de F1", souligne le magazine, qui a calculé cette empreinte à l'aide d'un consultant.

A titre de comparaison, l'empreinte carbone par habitant et par an est de 9,4 tonnes de CO2 en Wallonie, 11,1 tonnes en Flandre et 9,9 tonnes à Bruxelles, selon des données publiées en janvier par le Bureau fédéral du plan.

Imagine estime que l'objectif net-zéro carbone promis d'ici 2030 par les responsables de la Formula One Management et du Grand Prix de Belgique est "intenable". Une experte interrogée par Imagine souligne notamment que la F1 a choisi la compensation carbone "sans démontrer la mise en place d'un plan de réduction" de ses émissions.

L'enquête épingle également les montants publics alloués par la Wallonie afin d'assurer le maintien de l'activité à Spa-Francorchamps. Au total, Imagine estime qu'au moins 190 millions d'euros ont été alloués par les pouvoirs publics en deux décennies. "La forme de ces aides est critiquée par la Cour des Comptes et la Cellule d'informations financières de la Région wallonne", explique le média spécialiste des questions environnementales.

Imagine s'est également penché sur les retombées financières du Grand Prix pour la région et ses habitants. D'après une étude de Deloitte, un euro investi par les pouvoirs publics dans le Grand Prix rapporterait 9,67 euros de valeur ajoutée à la Belgique, dont 7,33 euros pour la Wallonie. Le média questionne pourtant la méthodologie du rapport, commandité par les gestionnaires de Spa Grand Prix et fustige le fait que ce document soit confidentiel.

Le permis d'environnement délivré en 2012 afin d'encadrer les activités du circuit suscite également l'interrogation des journalistes en charge de l'enquête. Ils soulignent qu'"aucun rapport environnemental permettant de comprendre l'état de mise en œuvre de ces impositions n'a été rendu public depuis lors."

Le prochain Grand Prix de Belgique aura lieu le 30 juillet.