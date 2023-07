GP d'Autriche: Max Verstappen signe le meilleur chrono des qualifications de la course sprint

Le Néerlandais au volant de sa Red Bull, sur une piste fraîche (23°C), a couvert les 4,318 km en 1:04.440. Il a devancé dans la Q3 son équipier le Mexicain Sergio Perez de 493/1000e. Le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes) a signé le 3e chrono à 570/1000e. La surprise est venue de l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari), auteur du 4e temps avec des pneus médiums à 644/1000e. Les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc ont pris les 5e et 6e places à 696 et 805 millièmes.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) n'a signé que le 18e chrono et son équipier George Russell 15e en Q1 et partiront de ces places sur la grille.

Couru pour la première fois en Azerbaïdjan fin avril, ce nouveau format de week-end sprint sera également au programme du Grand Prix de Belgique le 29 juillet à Spa-Francorchamps, puis au Qatar (7 octobre), aux États-Unis (Austin) (21 octobre) et au Brésil (4 novembre)

Dimanche le Grand Prix d'Autriche s'élancera à 15h00 pour 71 tours.