GP d'Autriche: Max Verstappen (Red Bull) réalise sa 6e pole de la saison et la 4e consécutive

Max Verstappen s'élancera en pole dimanche au Grand Prix d'Autriche de Formule 1, 9e des 22 manches du championnat du monde et la 2e des 6 qui ajoutent une course sprint le samedi à la course habituelle du dimanche.