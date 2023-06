Et si Charles Leclerc quittait Ferrari?

Mais ce week-end, il ne faudra pas trop compter sur les Ferrari qui subissent la loi de la concurrence depuis le début de l’année. Même Frédéric Vasseur ne se berce guère d’illusions.

"Vu qu’il s’agit d’un week-end sprint, le temps de roulage sera compté, indique le directeur de la Scuderia. Mais si nous parvenons à mettre tout bout à bout, je suis sûr que nous devrions signer un bon résultat." Un bon résultat, rien que ça ?

Cette ambiance particulièrement morose à Maranello intervient alors que, plus que jamais, les pilotes semblent prêts à quitter le navire italien. Carlos Sainz est de plus en plus pressenti pour devenir le capitaine d’Audi et Leclerc est également sur le départ.

Le petit prince est lassé des égarements de l’écurie qu’il porte à bout de bras depuis 2019. Ces derniers temps, il s’est fait de plus en plus bavard, ce qui est toujours moyennement apprécié en Italie. On se souvient du sort enduré par Alain Prost en 1991 quand il avait comparé sa monture à un camion.

Sois pilote Ferrari et tais-toi !

Leclerc s’est même résigné à accepter les erreurs de son équipe, tant il en a marre de se battre. Sur le muret de la Scuderia, on a également contre-attaqué. "Charles est capable de signer des performances magiques mais il est toujours au-delà de la limite, surexploitant le potentiel de sa voiture. Du coup, il commet des erreurs", a ainsi lâché Vasseur.

Mais où pourrait aller Charles ? Un temps annoncé chez Mercedes, le Monégasque ne porterait finalement pas l’étoile allemande sur la poitrine.

"Tout dépendait de la décision de Lewis Hamilton de rester. Or, ce sera le cas a priori, ce qui signifie que c’est mort pour Charles, indique Ralf Schumacher, toujours bien informé. Mais il serait un candidat sérieux pour Aston Martin quand on voit à quel point Lance Stroll déçoit. Il formerait une équipe de choc avec Fernando Alonso. Pour moi, voir Charles en vert ne serait que pure logique."

Leclerc suivrait ainsi les pas de son ex-équipier Sebastian Vettel, également passé du rouge au vert. Mais heureusement pour Charles, la citrouille de Silverstone s’est transformée en carrosse depuis. Reste à savoir comment Alonso, revigoré chez AMR, accueillerait la nouvelle.