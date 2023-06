MotoGP : 64 millièmes en Allemagne, Bagnaia voudra sa revanche ce week-end à Assen

Une semaine plus tard, les revoilà aux Pays-Bas pour une nouvelle bataille qu’on espère à nouveau de haute lutte, soit encore jusqu’aux derniers mètres. Battu de si peu en Saxe par l’inarrêtable Martín, “Pecco” Bagnaia, malgré tout encore leader du championnat (160 pts pour 144 à Martin après 7 manches sur 20), ne rêve que de revanche avant la trêve estivale jusque début août à Silverstone (G-B). Pour partir en vacances l’esprit tranquille, le champion en titre sait ce qu’il doit faire : “consolider ma position au classement sera essentiel avant d’entamer la deuxième partie de saison, la plus difficile”, dit-il avant de visiter la “cathédrale” de la vitesse moto, comme est surnommé le tracé d’Assen, “l’un de mes circuits préférés” . À tel point qu’il est tatoué sur l’un de ses bras. Vainqueur l’an dernier, Bagnaia a toutes les raisons d’y croire… sauf que personne n’a gagné deux fois de suite à Assen depuis Valentino Rossi (2004 et 2005).

Outre Bagnaia et Martin, les prétendants sont nombreux. À commencer par l’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), un moment leader au championnat mais grand perdant de l’épreuve allemande où il s’est vu délogé de sa 2e place au général (il est 3e avec 126 pts) ou le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac, 4e avec 109 pts), auteur au Sachsenring d’un troisième podium d’affilée, sans toutefois avoir encore gagné. “Il ne manque franchement pas grand-chose – on parle en dixièmes ou en centièmes, pour une première victoire en catégorie reine”, assure le Cannois qui attend cette première victoire depuis ses premiers tours de roue dans l’élite, en 2017.

Enfin, on aura aussi un œil sur les KTM (Miller, Binder), sur Quartararo (Yamaha), transparent jusqu’ici, et sur le sextuple champion du monde, Marc Marquez (Honda) forfait en Allemagne.