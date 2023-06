”Ce rallye est réellement atypique, le Safari est vraiment synonyme d’aventure, confie le pilote belge de chez Hyundai. Même si l’on est aujourd’hui loin du marathon de l’époque, la plus longue spéciale faisant à peine 31 km, cela reste une épreuve de survie en raison de la difficulté du terrain. Chaque spéciale a sa spécificité : il y a des portions très cassantes, avec des gros trous dans la route, des énormes pierres, c’est presque du franchissement. On doit aussi franchir des zones de fech-fech, ces sables mouvants dans lesquels nos WRC1 s’enfoncent.”

Dépaysement et surprises

À certains endroits, on se croirait dans une étape du Dakar. Avec la faune en plus. Dès les reconnaissances, les équipages ont croisé des zèbres, des antilopes, des girafes. Et les lions et autres guépards ne sont jamais loin des rives du lac Naivasha, centre du terrain de jeu de cette septième manche du Mondial WRC, une centaine de kilomètres au sud de la capitale Nairobi où se disputera ce jeudi après-midi la première spéciale show de Kasarani. “C’est totalement différent et dépaysant, sourit Martijn Wydaeghe. Et la population locale est très enthousiaste. Même si le roadbook est 100 % identique à l’an dernier, les routes fermées à la circulation, il y a toujours des surprises ici car les chemins évoluent d’une année à l’autre en fonction des crues. On ne peut pas rouler à la limite comme sur les autres manches sur terre.”

Revanche à prendre

Et vous n’êtes jamais sûr de sortir indemne de chaque tronçon chronométré. “Pour finir premier, il faut d’abord finir, c’est clair, renchérit Thierry. J’en ai fait l’amère expérience il y a deux ans. On avait course gagnée le dimanche quand on a cassé une suspension. J’espère récupérer la victoire cette année. Certaines spéciales de Sardaigne étaient très cassantes aussi et notre i20 WRC1 s’y comportait bien.”

En 2022, nos compatriotes s’étaient fait piéger dans un bourbier et n’avaient pu éviter un arbre ce qui les avait renvoyés au 5e rang, le meilleur résultat à ce jour d’un pilote Hyundai. “Ici les écarts se comptent en minutes à l’arrivée. Il n’y a pas de réels favoris. Celui qui aura le moins d’ennuis s’imposera.”

Toyota a remporté les deux éditions “modernes” du Safari en 2021 avec Sébastien Ogier et 2022 avec Kalle Rovanpera. L’expérience de l’octuple champion français combinée à la fiabilité de la Yaris WRC pourraient faire mal. Même si, on le répète, en Afrique il faut être humble et il n’y a aucune certitude. Même le Japonais Takamoto Katsuta ou les “rookies” au Kenya Esapekka Lappi ou Pierre-Louis Loubet (avec Nicolas Gilsoul comme équipier) peuvent décrocher le jackpot…