Max Verstappen marche sur l’eau et prend la pole lors des qualifications du Grand Prix du Canada

La pluie s’intensifiait en Q3 où Max Verstappen, premier à s’élancer, signait d’emblée un chrono (1’25.858) synonyme de 25eme pole position, sa troisième consécutive. Une séance tronquée interrompue après cinq minutes au drapeau rouge suite à la sortie de la McLaren d’Oscar Piastri. A la reprise, la piste était trop détrempée et plus personne ne parvenait à améliorer.

“Vous savez, je viens des Pays-Bas et de la Belgique donc je suis habitué à rouler sur le mouillé, souriait le double champion. La Q3 s’est disputée en pneus intermédiaires et il était primordial de partir de suite car on savait que les conditions allaient encore empirer. ”

La Red Bull N°1 s’élancera donc devant ce dimanche à 20h sur une piste à-priori sèche. Le Belgo-néerlandais aura à ses côtés la Haas de Nico Hulkenberg, un des seuls à avoir pu boucler deux tours avant l’interruption de la séance.

Troisième temps pour l'Aston Martin de Fernando Alonso devant les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Suivaient Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren), puis la Ferrari de Carlos Sainz risquant fortement une pénalité pour avoir dangereusement gêné à deux reprises des concurrents avant la dernière chicane en Q2 et Q3.

Ce qui devrait faire du coup gagner une place à Oscar Piastri et Alex Albon, héros de la Q2 où le pilote Williams avait signé le meilleur temps en slicks.