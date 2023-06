Au Mans, Ferrari émerge d’une course de légende

Ce ne fut toutefois pas une promenade de santé pour le cavallino. Si la belle 499P s’est montrée très véloce, les embûches ont été nombreuses avec notamment plusieurs resets ayant coûté du temps en pitlane.

Pour la voiture victorieuse, la n°51 d’Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado, il a fallu notamment composer avec deux sorties de safety car ainsi qu’une incursion dans un bac à graviers pendant la nuit. Mais à chaque fois, l’Hypercar rouge s’est remise en selle et a offert une course avec panache.

On se souviendra notamment du dépassement fougueux de Pier Guidi sur Sébastien Buemi dimanche matin, débordant la Suisse par l’extérieur à l’entame de la deuxième chicane des Hunaudières. Après le K.-O. de la Toyota n°8 suite à la sortie de Ryo Hirakawa, la belle rouge n’a plus eu qu’à dérouler.

À l’unanimité !

Tout le monde, au-delà des tifosi, a salué la victoire de Ferrari. Et le cavallino aurait pu faire mieux si la n°50 de Fuoco-Nielsen-Calado n’avait pas perdu six tours pendant la nuit, si une pierre n’avait transpercé le radiateur du système hybride. Un des constructeurs les plus légendaires souverain sur le centenaire de la plus grande course au monde, cela fait une belle pub. À défaut de rencontrer le succès en F1 cette année, Maranello a enlevé la course que nombreux convoitaient. Là-haut, le grand Enzo doit être fier.

C’est à la valeur de ses adversaires qu’on reconnaît le prestige d’une victoire. Toyota restait sur cinq victoires consécutives et a mené la vie dure à la Rossa. Mais les Japonais sont tombés sur plus forts qu’eux, d’autant que quelques erreurs ne les ont pas aidés. Le trio Buemi-Hirakawa-Hartley termine premier dauphin, à moins d’un tour des vainqueurs.

De retour dans la Sarthe après 21 ans d’absence, Cadillac a lavé l’affront du peu mémorable programme LMP Northstar par un très beau tir groupé. La V-Series. R n°2 de Lynn-Westbrook-Bamber monte sur la plus petite marche du podium, à une boucle de la tête, devant la voiture-sœur n°3 de Bourdais-Van der Zande-Dixon.

Pour cette dernière, on se dit qu’on aurait pu viser mieux si Sébastien Bourdais n’avait croisé la route d’Ulysse De Pauw sous la passerelle Dunlop. Quoi qu’il en soit, les "Caddies" se sont montrées fiables et rapides sur un tour, à défaut de l’être sur un relais.

Derrière la Ferrari n°50 finalement classée 5e, les deux Glickenhaus, qui n’ont fait que de la figuration 24 heures durant, terminent 6e et 7e avec la n°708 de Pla-Dumas-Briscoe devant la n°709 de Guttiérez-Berthon-Mailleux.

On notera qu’avec 342 tours bouclés, c’est la première fois depuis 22 ans qu’on a fait aussi peu de rotations mancelles. La faute aux interminables procédures Safety Car, un des rares points noirs de cette édition centenaire.