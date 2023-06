Max Verstappen enchaine et remporte tranquillement le GP d’Espagne devant les deux Mercedes

À l’issue d’une course relativement calme, Max Verstappen a signé une nouvelle victoire cette saison en remportant le Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone. Le pilote Red Bull, parti depuis la pole position, a passé la course en tête, creusant une avance suffisante pour ne jamais être inquiété. Le Hollandais réalise de surcroît le meilleur tour en course et s’isole un peu plus en tête du championnat.