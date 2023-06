Une boucle de quatre spéciales attendait les pilotes samedi matin. Au départ, Lappi devançait Ogier d'un dixième de seconde. Les deux hommes se sont échangés leurs positions durant les trois premières spéciales du jour.

Neuville commençait la journée en signant deux scratchs consécutifs, sur la 8e spéciale Coiluna-Loelle (16,28 km) et sur la 9e Su Filigosu (19,57 km). Ogier frappait alors un grand coup dans l'ES 10, Erula-Tula (21,92 km): le Français devançait l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de 4.9 et reléguait Lappi à 13 secondes, s'emparant de la tête du classement. Cinquième, Neuville concédait 14.5. Le Saint-Vithois se montrait à nouveau le plus rapide lors de la dernière spéciale de la matinée, à Tempio Pausania (9,04 km).

Au classement, Ogier devance Lappi de 18.2 et Neuville de 24.7. Le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä, est quatrième à 1:03.5. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui a connu des soucis durant la matinée, est cinquième à 3:57.2. L'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) a abandonné après la 9e spéciale en raison de problèmes électriques après le passage d'un gué.

La même boucle sera répétée dans l'après-midi. Au championnat, Rovanperä (98 points) est en tête avec 17 points d'avance sur Tänak. Ogier, qui n'est engagé que dans un programme partiel cette saison, est troisième avec 69 points, comme Evans. Neuville suit avec 68 unités.